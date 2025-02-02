基隆擴大青創研發量能 最高可獲百萬元補助

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市政府推動「地方產業創新研發推動計畫」（SBIR），今年擴大徵選資格及項目，每家業者最高可獲新台幣100萬元補助金，還有機會免費參展，與潛在客戶接觸。

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，市府從民國105年起，每年都扶植許多在地業者獲得創新資源補助，今年更擴大提案項目與徵選資格，對於年滿18歲至45歲的青年創業，首次申請補助可獲加分。

此外，林鼎超說，以往提案項目著重在農漁業，今年提案只要與淨零碳排、數位轉型、港灣經濟相關，在評選時也可獲得加分，另外，以往申請資格為公司成立未滿3年，今年則擴大為8年，期盼吸引更多在地業者參與，藉由補助持續推動創新技術與服務。

林鼎超說，市府積極孵育在地人才，青年是關鍵力量，只要服務夠創新，技術更新穎，產發處可提供業者最高100萬元研發補助金，2家以上聯合申請，甚至能獲得最高200萬元補助金。

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林鼎超指出，市府不僅提供業者補助金，亞洲指標新創展會（InnoVEX）預計今年5月20日至23日在南港展覽館2館登場，市府已規劃承租攤位設立「基隆主題館」，目標邀請12家廠商一同參展，期盼青創業者不只在基隆成長茁壯，更有機會走向世界發光發熱。

曾獲得產發處SBIR計畫補助的躍入深藍股份有限公司創辦人趙健舜指出，市府提供SBIR計畫創新資源，不僅解決創業初期資金困難及研發所需資源，甚至提供基隆青創寶貴的國際展會曝光機會，建立與潛在客戶的聯繫管道。（編輯：林恕暉）1140202