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疾管署：公費流感疫苗尚有20萬劑 也可選擇打自費
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竹東中山國小旁道路改善完工 通學休憩一舉兩得

2025/2/3 17:47（2/3 18:06 更新）
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新竹縣竹東鎮中山國小近日完成周邊道路改善工程，除優化人行步道，也結合街角伯公廟區域打造小廣場，盼為民眾與師生提供良好通學環境。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月3日
新竹縣竹東鎮中山國小近日完成周邊道路改善工程，除優化人行步道，也結合街角伯公廟區域打造小廣場，盼為民眾與師生提供良好通學環境。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年2月3日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣政府今天表示，竹東鎮中山國小近日完成道路改善工程，除優化人行步道，也結合街角的伯公廟區域，打造為小廣場，盼提供師生良好通學環境，並同步優化鄰里休憩環境。

竹縣府今天發布新聞稿指出，近日完成竹東鎮中山國小的鄰近道路改善工程，改善範圍包含道路人行設施優化與環境美化，改善道路總長度約265公尺，經費達新台幣1169萬元。

新竹縣教育局長楊郡慈告訴中央社記者，此次改善工程將中山路與新生路路口的圍牆移除，以解決行車視線死角，並設置三角庇護空間，行人於此路口可兩段式穿越路口。

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她指出，在新生路部分，將原有圍牆退縮後建置實體人行道，人行道配合既有道路線型，人行道寬度維持1.5公尺以上。

楊郡慈表示，另在新生路路口轉角處將校園圍牆退縮，以結合街角的伯公廟，打造為小廣場，讓行人可通行也可駐留，盼提升學童通學安全，同步優化鄰里的休憩環境。（編輯：戴光育）1140203

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