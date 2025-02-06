台南「透．南城」城市展 獲法國設計獎金獎肯定

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府都市發展局主辦台南400「透‧南城：城市穿行四百年」城市展，繼去年底獲英國倫敦設計獎，今年再獲2025法國設計獎室內設計展館及展覽類金獎肯定。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，隨著「透．南城」城市展在國際舞台上屢獲殊榮，台南正穩步邁向國際化大都會城市。

黃偉哲指出，此次獲獎展示台南在城市治理方面成就，並吸引全球目光關注，彰顯台南在發展與創新方面無限潛力，未來將繼續加強城市建設，提升台南國際競爭力，朝向成為國際之都目標邁進。

台南市都發局提供資料指出，法國設計獎（French Design Awards）為國際獎項協會（IAA）所設立，且為創意領域具影響力國際獎項之一，主要表彰室內、建築、產品、包裝設計以及概念領域等類別優秀作品，倡導與鼓勵突破界限，將創意、功能性融合到設計中。

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都發局指出，「透．南城」展覽創新手法與精緻呈現符合獎項宗旨，此次從來自全球數十個國家、數千件作品中脫穎而出，榮獲金獎，不僅是對展覽本身肯定，也是對台南城市發展創新成就的國際認可。

都發局指出，「透．南城」3D環景虛擬展覽仍在網路上展出，民眾可在線上看展，一起沉浸於台南歷史故事，領略歷史悠久城市獨特魅力。（編輯：謝雅竹）1140206