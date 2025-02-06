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台鐵通過調整票價 黃建賓籲花東復原前東幹線凍漲

2025/2/6 17:21
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台鐵董事會昨天通過票價調漲方案，國民黨立委黃建賓呼籲，東部去年受0403強震及連續颱風侵襲，在未完全復原前，應凍漲東部幹線票價。

黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，0403強震重災區就在花蓮、台東，許多知名觀光景點至今仍未開放，連帶衝擊觀光人潮，而去年東部又遭受颱風凱米、山陀兒、康芮接連侵襲，重創東部鐵公路交通及農業、觀光產業，目前仍在持續復原中。

黃建賓表示，東部民眾南來北往十分仰賴鐵路，但中央長期漠視東部鐵路建設，尤其東部居民受連假及天災影響，經常一票難求，因此他兩度在立法院提案並獲得通過，要求中央在東部災區復原前，凍漲台鐵東部幹線票價，未來票價合理化方案應考量花東輸運特性調整，避免衝擊東部居民及觀光，後來交通部也承諾春節前不漲票價。

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黃建賓表示，如今春節才剛過，台鐵就宣布可能漲價，以台北到台東而言，來回自強號就要多新台幣300元，對台東鄉親是龐大負擔。

黃建賓呼籲，中央應持續遵守承諾，在災損未復原前，考量東部交通運輸特性及困境，凍漲東部幹線票價，減輕受災地區居民負擔；部分票源提供花東居民早鳥實名制優惠，減少返鄉成本，以及增加南迴鐵路班次，提供往返東部替代選擇，也促進觀光人潮。（編輯：陳仁華）1140206

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