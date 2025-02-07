竹市光武國中綠島划獨木舟 體力不支17人救上岸

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）新竹市立光武國中說，安排綠島騎跡課程共6天，今天師生在綠島海域划獨木舟，因風向變化，有2艘獨木舟偏離航程，經隨行海巡人員發現，將同行者共17人帶回上岸，皆平安。

光武國中校長黃信騰接受中央社記者訪問表示，光武國中在寒假期間辦理綠島課程，並在綠島安排戶外體驗活動、騎乘腳踏車、生態議題探究等，而此次師生約50多名在2月4日出發至綠島，進行共6天課程，將於9日返回新竹市。

黃信騰表示，由於在進行獨木舟活動前，有行文給海巡單位並在課程進行時戒護，也有老師於岸邊觀察活動狀況，今天因風向突變，有2艘獨木舟偏離設定位置，因此海巡協助將相關人員帶回上岸，皆平安。

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他指出，課程已接近尾聲，將持續進行，明天安排有晚會，也讓學生展現此次課程學習成果。

海巡署第15海巡隊發布新聞稿表示，新竹市光武國中今天在綠島海域舉行獨木舟體驗活動，上午10時許風浪和海流轉強，學員體力不支，獨木舟無法返回，請求海巡救援，將12名學生、1名老師、4名教練等共17人及5艘獨木舟救援到艇上，完成這次救援任務。（編輯：方沛清）1140207