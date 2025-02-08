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台印夫妻承載利稻部落希望 來回百公里幫親友賣菜

2025/2/8 10:59
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）印尼籍法蒂拉和布農族丈夫從南橫公路利稻部落到台東市區賣蔬菜，來回約160公里、3小時路程不僅讓市區民眾可輕鬆吃到高山蔬果，也承載著部落族人的期待。

利稻部落布農族人邱強德和印尼籍妻子法蒂拉，上午忙完霧鹿國小的營養午餐後，立即將自己栽種的蔬菜、水果搬上箱型車，趕著道路開放管制的時間直奔下山。

途中法蒂拉會在Line群組PO上今日有哪些要叫賣的菜照片，並告知預計何時會抵達台東市的蛋糕公園。

法蒂拉剛嫁到利稻部落時是台東縣政府外包商的清潔工，後來老闆沒有續標到業務，她就回到部落幫丈夫種田；上午在霧鹿國小當廚工，每週二、四、六載蔬菜到台東市區賣，最近因學生放寒假，她每天都會下山。

法蒂拉告訴中央社記者，家種的蔬菜量不是很多，無法包給盤商，只能自己賣，但因南橫公路經常不通或管制，部落沒有遊客，看著逐漸成熟的蔬菜，於是乾脆自己載下山賣，讓市區民眾能吃到高山蔬菜。

法蒂拉說，剛開始是賣自己種的菜，後來親友拜託寄賣，現在連隔壁的霧鹿部落也加入，只要車子還有空間，就盡力幫忙大家，不僅有高麗菜、櫛瓜、薑等新鮮蔬菜，還有加工的番茄、愛玉等。

幫法蒂拉建立Line群組的內政部移民署台東縣服務站專員陳允萍表示，法蒂拉剛開始叫賣時，知道的人不多，每次都賣到很晚才回家，山上的路很彎很危險，於是幫她建立群組，拉熟悉的親友加入，希望能讓她很快賣完，趕在天黑前回到山上。

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陳允萍提醒群組民眾，因法蒂拉看不懂中文，留言給法蒂拉盡量不要寫中文。還有下山賣菜大致固定是每週二、四、六下午2時至3時，在台東市美術館對面浙江路兒童公園（蛋糕公園）的路旁草地，但有時山路不好走，或是遇到颱風及土石流就無法下山，目前寒假期間維持每天下山賣菜。

陳允萍表示，南橫公路利稻至入口處初來部落約30公里，初來部落至市區約50公里，法蒂拉和先生每天必須開車來回約160公里、3小時的路程拚經濟，也完成部落族人的託付。（編輯：謝雅竹）1140208

#利稻部落
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