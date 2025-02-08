台南乙巳年迎春禮 芒神、春牛換新妝踩街開春

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市台灣府東門城今天舉行迎春禮，換上新妝的芒神和春牛依古禮踩街，一路往中西區延平郡王祠開春。

台南市長黃偉哲今天在台灣府迎春門（東門城）主持「乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華」，且舉行祭天儀典揭開序幕。

迎春禮踩街遊行則從東門城出發，途經台灣府城隍廟，終點在延平郡王祠。在延平郡王祠開春儀式結束後，再發送限量開春好禮香火袋鑰匙圈與聖母廟御守，為迎春禮畫下圓滿句點。

黃偉哲表示，迎春禮展現台南歷史文化之都深厚底蘊，今晚在鹿耳門聖母廟更有「鞭春牛」儀式，象徵驅邪祈福，迎接新年美好願景。迎春禮過後，台南春節系列活動持續進行，涵蓋元宵節鹽水蜂炮等傳統盛事，讓人體驗民俗魅力，迎來美好一年。

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台南迎春禮可追溯到清雍正3年（西元1725年），光緒20年（1894年）甲午戰爭清朝戰敗，1895年簽訂馬關條約，將台灣割讓給日本後，迎春禮才中斷。

1976年台南曾恢復舉辦「祭先農」活動，在東門城「拜春牛」，但1999年祭典全數取消，直至2017年復辦，依古禮舉辦迎春禮、祭芒神和鞭春牛。（編輯：謝雅竹）1140208