藝師吳宗霖巨型創作 新莊文藝中心鑼聲若響開展

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新莊文化藝術中心「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼－吳宗霖個展」今天舉辦開幕式，展出共集合7面銅鑼、長達9公尺的巨型創作，再搭配國樂演奏新曲，為展覽揭開序幕。

新北市政府文化局副局長于玟在特展開幕式致詞表示，吳宗霖是新北市在地重要的傳統藝術藝師，經市府公告認定為「銅鑼工藝」保存者。

她指出，吳宗霖在因緣際會下愛上銅鑼的聲音，毅然決然踏上製鑼之路，至今已逾40年。此次展現吳宗霖精采多元的銅製藝術創作，並透過影片呈現藝師的創作歷程。

吳宗霖現場講述從學習傳統製鑼到銅雕藝術創作的心路歷程，他指出，近年積極嘗試跳脫傳統框架，期待能藉由作品展覽，讓大眾從銅鑼看見工藝、從銅雕品鑑藝術、從鑼聲感受能量。

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「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼－吳宗霖個展」展出近30件銅鑼及銅雕作品，吳宗霖表示，此次首度展出長達9公尺的「古福爾摩沙之音」的巨型創作，共集合7面傳統古老子弟鑼，經重新調音後，賦予它們新的鑼聲。

文化局指出，「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼－吳宗霖個展」即日起展出至3月9日，看展並完成社群活動即可兌換展覽明信片，歡迎有興趣的民眾把握機會到場觀賞。（編輯：戴光育）1140209