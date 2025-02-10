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中市法制局與東海法律學院簽MOU 合作培育人才

2025/2/10 16:08（2/10 16:26 更新）
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台中市政府法制局長李善植（左）與東海大學法律學院院長蕭淑芬（右）10日代表簽署實習合作備忘錄（MOU），未來雙方將結合學術資源與實務經驗，培養專業法律人才。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月10日
台中市政府法制局長李善植（左）與東海大學法律學院院長蕭淑芬（右）10日代表簽署實習合作備忘錄（MOU），未來雙方將結合學術資源與實務經驗，培養專業法律人才。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市政府法制局今天與東海大學法律學院簽署實習合作備忘錄（MOU），雙方將結合學術資源與實務經驗，培養具備專業素養及實戰能力的法律人才。

這項簽約儀式今天在法制局舉行，由法制局長李善植與東海大學法律學院長蕭淑芬共同簽署。這是法制局繼中興大學後，與中台灣第2所法律學院合作。

法制局說明，根據備忘錄內容，雙方將攜手合作，為法律學院的學生提供包括專題講座、訴願會及法規會觀摩、調解及法律諮詢見習等多元學習管道，協助學生在校期間即能深入了解實務操作，為未來進入職場打下堅實基礎。

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李善植表示，透過這項備忘錄的簽署，不僅能強化法學教育的實用性，更能讓學生在真實的法律環境中累積寶貴的經驗，成為未來法治建設的中堅力量。未來將持續探索新的合作模式，致力於為法律界注入新血與活力。

蕭淑芬認為，法律教育的核心在於將理論與實務結合，這次與市府法制局的合作，正是實現這一目標的重要一步。透過雙方的攜手，學生將能夠在課堂知識之上獲得更多元的學習資源，全面提升他們的專業能力。（編輯：李淑華）1140210

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