侯友宜參訪嘉市美術館 汲取歷史建物活化經驗

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（中央社記者蔡智明嘉義市13日電）新北市長侯友宜今天帶著市政團隊到嘉義市交流，參訪嘉市美術館、實驗木場，汲取歷史建物活化經驗。侯友宜說來到嘉義市每一次都有不一樣的風貌，回「嘉」真好。

侯友宜一行人上午抵達嘉義市府，獲得嘉義市長黃敏惠熱情接待，雙方並交換禮物，在短暫會談後，即前往嘉義市美術館與實驗木場（嘉義舊監獄宿舍群）參觀。

侯友宜接受媒體聯訪表示，回「嘉」真好，看看他的故鄉，但最主要的是跟嘉義市府團隊互相學習，在青年創業、文資保存、觀光科技上，南部跟北部一定有差異性。

侯友宜指出，今天參觀嘉義市實驗木場（舊監獄宿舍群）的經營及美術館新舊建築美學如何交替；新北市在4月25日美術館即將完工落成、開始營運，此次參訪將有助於新北市府對美術館營運的定位、方向、展覽策劃。

侯友宜說，每次回來到嘉義市，都會看不一樣的風貌，還有很多的地方都值得學習；他也憶起在嘉義市讀高中時，林森路上全都是木材行，滿是檜木香氣；嘉義市現在還保留數千棟日式木建築，可說是木材之都；他朴子老家建材，也是從嘉義市買來的檜木。

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相對於侯友宜的浪漫，媒體則提問近日財政部公布2024年超徵新台幣5283億元稅收，有民代提出還錢於民，普發現金1萬元的政治性話題，請侯友宜回應；他只強調，「稅收應取之於民、用之於民」。

黃敏惠則說，嘉義市從不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵。嘉義市珍惜所有資源，希望中央將稅收資源用於福國利民的國家建設。既已有財源餘裕，中央要更儘速進行嘉義高鐵聯外輕軌的統籌與興建。（編輯：李淑華）1140213

新北市長侯友宜（左2）13日帶隊赴嘉義市參訪交流，與嘉義市長黃敏惠（中）等人一同在市府大廳合影留念。中央社記者蔡智明攝 114年2月13日