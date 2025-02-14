羅東土地公22日春遊 擲筊奪冠拿「一路發」現金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）羅東鎮公所將在22日舉辦土地公春遊活動，民眾只要跟隨神轎遶境，並集滿3個活動戳章，可免費兌換平安麵龜，並可參加擲筊比賽，連續擲出聖筊最多者可獲象徵「一路發」的新台幣1萬6800元發財金。

羅東鎮公所今天表示，為慶祝農曆2月2日（國曆3月1日）土地公誕辰，鎮公所與羅東中山公園福德廟提前於2月22日舉辦「土地公春遊─金蛇迎春好運來」祈福活動。

鎮公所指出，祈福活動當天上午8時30分從福德廟廣場出發，在土地公神轎帶領下，率領民眾春遊羅東市區，全程約3.7公里。參加民眾若於沿路集滿活動戳章，可兌換宣導品及平安麵龜，數量有限。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，民眾只要全程參與並集滿活動3個戳章，可參加擲筊大賽第1輪抽獎活動，獎項有50組「金蛇迎春」套幣及100張擲筊大賽機會券。

鎮公所表示，在擲筊大賽中，連續擲出聖筊最多者可獲象徵「一路發」的1萬6800元發財金，第2名5000元、第3名3000元、第4名2000元，第5名至第10名1000元，歡迎民眾參加。（編輯：戴光育）1140214