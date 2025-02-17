椬梧滯洪池優化拚生態觀光 雲林啟動自然工法

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林口湖鄉「椬梧滯洪池水環境改善計畫」今天動工，提升滯洪、防災與生態景觀，工程採自然生態工法，以低度開發減少對環境衝擊，總經費逾2800萬，預計明年1月完工。

雲林縣政府水利處今天舉行椬梧滯洪池水環境改善計畫開工典禮，國民黨立委丁學忠、縣長張麗善與口湖鄉長李龍飛等人參與活動，期盼工程如期如質完工，讓滯洪池各項功能都更完善。

張麗善表示，口湖鄉椬梧濱海地區因地層下陷，為易淹水地區；中央與縣府全力推動國土復育計畫，闢建椬梧滯洪池，改善當地水患，陸續投入新台幣2億多元經費提升整體環境，滯洪池不僅有效發揮治水功能，更因環境優美、鳥族生態豐富，成為生態觀光熱點。

張麗善表示，第3期計畫主要提升滯洪池的南池景觀、步道、澆灌等功能，進一步提升口湖鄉防洪能力，與生態保育與地方觀光發展，建立更完善治水與環境生態。

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水利處長許宏博指出，此計畫工程將採取自然生態工法，以低度開發減少對環境衝擊，並透過LID設計手法（低衝擊開發），提升滯洪池環境友善度。

許宏博說，工程總工程經費逾2800萬元，由中央補助9成、地方自籌1成，工程340個日曆天，預計明年1月底完工，營造更完善生態環境與人文景觀。（編輯：陳仁華）1140217