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台南首批社宅仁德區「宜居仁愛」 下半年入住

2025/2/19 13:39（2/19 14:21 更新）
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台南市首批社會住宅仁德區「宜居仁愛」進入完工階段，3月下旬點交後啟動招租，預定下半年開放入住。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月19日
台南市首批社會住宅仁德區「宜居仁愛」進入完工階段，3月下旬點交後啟動招租，預定下半年開放入住。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市首批社會住宅仁德區「宜居仁愛」進入完工階段，3月下旬點交後，啟動台南社宅第1波招租，市長黃偉哲今天視察，預定下半年開放入住。

黃偉哲今天視察仁德區「宜居仁愛」社宅，他指出，此案自總統賴清德擔任台南市長時開始規劃，由台南市政府與國防部合作，結合眷村改建，台南市獲得75戶社宅，且由開發商闢建道路等公共設施，粗估市府節省新台幣11億元公帑。

黃偉哲表示，仁德區「宜居仁愛」社宅交通便利，鄰近東區，CP值頗高，目前台南市完工及施工中社宅約1萬700戶，後續將提供有需求民眾進住。

南市府都市發展局指出，仁德區「宜居仁愛」社宅民國111年3月開工，如今進入完工階段，正進行住宅單元竣工初驗作業，預定3月下旬完成點交後，啟動台南社宅第1波招租。

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「宜居仁愛」社宅採通用設計，建築規模是地上11層、地下2層，每層規劃8戶，包含1至3房型，其中2樓全層規劃無障礙住宅單元，配備廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、曬衣架等必要設備與家具；每戶也提供分離式空調，提升居住便利與適宜性。

此外，社區規劃多元化服務設施，融入二空碉堡及紀念碑等歷史建築，透過寬敞沿街景觀空間與街道，串聯二空新村文化園區，營造舒適宜人步行環境。（編輯：陳仁華）1140219

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