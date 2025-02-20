國境之北櫻花季開跑 馬祖勝天公園浪漫粉紅海

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（中央社記者黃旭昇連江縣20日電）馬祖櫻花季開跑，連江縣府今天表示，嚴寒的氣候讓國境最北的馬祖櫻花格外繽紛燦爛；濱海的勝天公園櫻花美景，與唐式亭閣相映成趣，每年吸引遠離塵囂遊客，造訪粉紅色花海。

連江縣府交通旅遊局傍晚發布新聞表示，馬祖有不少賞櫻秘境，海濱的勝天公園不僅是賞櫻的好地方，還能享受海景。園區內的古步道兩旁的櫻花，美不勝收。

縣府說，公園內的唐式亭閣「勝天亭」，為當年駐軍參考台北市外雙溪至善園的建築形式興建，仿照宋庭園風格的造景，融入山海景致，與櫻花盛開美景相映，呈現古樸幽雅之美。

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交旅局表示，除櫻花美景，馬祖四季都有特色活動，隨著櫻花盛開後、豆梨及流蘇即將接連綻放，將攜手連江縣旅行公會及台灣各地旅行同業，推廣馬祖旅遊，體驗春季藍調時光系列、大坵賞鹿生態導覽之旅等獨特的魅力。

連江縣旅行商業同業公會在新聞稿表示，因道路問題，遊覽車不易進入勝天公園，僅小型團與自由行客人可前往，未來將設計「濱海櫻花祭」私房景點與精緻遊程。（編輯：方沛清）1140220