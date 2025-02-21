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240劑公費流感疫苗1天打完 金門再採購500劑

2025/2/21 15:55（2/21 16:51 更新）
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衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，金門縣分配到追加的240劑疫苗於20日開打當日即用罄，金門縣衛生局緊急再採購流感疫苗500劑供11類高風險民眾接種，該批疫苗預計最快可在24日交貨。圖為金寧鄉衛生所外疫苗用罄公告。中央社記者吳玟嶸攝 114年2月21日
衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗，金門縣分配到追加的240劑疫苗於20日開打當日即用罄，金門縣衛生局緊急再採購流感疫苗500劑供11類高風險民眾接種，該批疫苗預計最快可在24日交貨。圖為金寧鄉衛生所外疫苗用罄公告。中央社記者吳玟嶸攝 114年2月21日
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（中央社記者吳玟嶸金門21日電）衛福部增購10萬劑公費流感疫苗昨天開打，金門獲配240劑開打當日即用罄，金門縣衛生局評估決定緊急再採購500劑供11類高風險民眾接種，預計最快在24日交貨，開打日期另行公布。

藝人大S徐熙媛因流感併發重症離世，民眾施打流感疫苗熱度增加，行政院日前指示衛生福利部疾病管制署增購10萬劑4價流感疫苗，提供65歲以上長者等11類民眾接種；金門獲配240劑疫苗於20日開打當日即用罄。

金門縣衛生局透過新聞稿表示，目前仍處流感流行期，且近期流感併發重症病例數仍多，為維護民眾健康，經評估決定緊急採購流感疫苗500劑供11類高風險民眾接種，該批疫苗預計最快可在24日交貨。

衛生局表示，開打日期需要視疫苗實際到貨日另行公布，有需求民眾可關注金門縣衛生局官網及臉書（Facebook）粉絲專頁，衛生局將在第一時間提供最新接種資訊。此外，去年10月後已接種過流感疫苗民眾，請勿重複接種。

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衛生局表示，金門縣公費流感疫苗合約院所在金城鎮、金湖鎮、金寧鄉、金沙鎮及烈嶼鄉共有15間，各合約院所均提供流感疫苗接種服務，有需求民眾可到金門縣衛生局官網及臉書（Facebook）粉專查詢並待衛生局公布開打資訊後提前聯繫預約。

衛生局也說，將持續關注流感疫苗施打狀況，並依疫情發展與民眾需求適時調整施打政策，以確保民眾健康安全。（編輯：謝雅竹）1140221

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