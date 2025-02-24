謝國樑將出席四接環評大會 著重保障市民安全

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）環境部26日環評大會將審查四接開發案，基隆市長謝國樑今天說，他將出席發言，要求必須保障市民生命財產安全，無論在興建四接或未來營運過程，絕不能讓市民受到任何風險。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），此案在1月17日初審會議中，經環委投票決議2案併陳（建議通過及不同意開發）送審。

謝國樑下午出席台鐵七堵車站街舞空間啟用典禮後，接受媒體聯訪表示，會依程序，以地方首長身分出席環評大會，提供基隆市政府的意見，將著重在如何確保地方安全，並提出要求，他認為安全還是市民最關心的議題。

謝國樑說，市府過去也針對四接闡述立場，因擔心受限發言時間，這次出席發言，將要求必須保障基隆市民生命財產安全，無論在四接興建或未來營運過程，絕對不可以讓市民受到任何風險。

此外，環境部將在環評大會首次以登記並抽籤方式，限制發言民眾上限為20人，對此，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環境部以1月17日初審會議讓50餘人發言，歷時9小時為理由，限縮民眾在環評大會發言，是倒果為因、誤導視聽。

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王醒之說，1月17日初審會議是環境部為配合台電加速程序，刻意將港務營運、操船安全、海洋生態等3個本應分開進行的「專家會議」擠在同一天與「專案小組」混合討論，才導致會議現場徵詢不像徵詢、討論不像討論，環評委員僅被動聽取列席人員的意見，甚至過程中完全沒有進行實質審查就直接送交大會。

王醒之表示，要避免疲勞審查，不該是粗暴地限縮民眾參與權，而該就不同爭議主題，分批召開會議深入探討，四接開發案應退回專案小組，並就替代方案、安全議題、港埠營運、海洋生態和景觀衝擊等5大議題，分批開會釐清。（編輯：方沛清）1140224