加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

謝國樑將出席四接環評大會 著重保障市民安全

2025/2/24 18:14（2/24 19:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環境部26日環評大會將審查四接開發案，基隆市長謝國樑（中）24日出席活動時受訪表示，他將出席發言，要求必須保障市民生命財產安全。中央社記者王朝鈺攝 114年2月24日
環境部26日環評大會將審查四接開發案，基隆市長謝國樑（中）24日出席活動時受訪表示，他將出席發言，要求必須保障市民生命財產安全。中央社記者王朝鈺攝 114年2月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）環境部26日環評大會將審查四接開發案，基隆市長謝國樑今天說，他將出席發言，要求必須保障市民生命財產安全，無論在興建四接或未來營運過程，絕不能讓市民受到任何風險。

環境部將於26日環評大會中審查「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評），此案在1月17日初審會議中，經環委投票決議2案併陳（建議通過及不同意開發）送審。

謝國樑下午出席台鐵七堵車站街舞空間啟用典禮後，接受媒體聯訪表示，會依程序，以地方首長身分出席環評大會，提供基隆市政府的意見，將著重在如何確保地方安全，並提出要求，他認為安全還是市民最關心的議題。

謝國樑說，市府過去也針對四接闡述立場，因擔心受限發言時間，這次出席發言，將要求必須保障基隆市民生命財產安全，無論在四接興建或未來營運過程，絕對不可以讓市民受到任何風險。

此外，環境部將在環評大會首次以登記並抽籤方式，限制發言民眾上限為20人，對此，守護外木山行動小組召集人王醒之表示，環境部以1月17日初審會議讓50餘人發言，歷時9小時為理由，限縮民眾在環評大會發言，是倒果為因、誤導視聽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王醒之說，1月17日初審會議是環境部為配合台電加速程序，刻意將港務營運、操船安全、海洋生態等3個本應分開進行的「專家會議」擠在同一天與「專案小組」混合討論，才導致會議現場徵詢不像徵詢、討論不像討論，環評委員僅被動聽取列席人員的意見，甚至過程中完全沒有進行實質審查就直接送交大會。

王醒之表示，要避免疲勞審查，不該是粗暴地限縮民眾參與權，而該就不同爭議主題，分批召開會議深入探討，四接開發案應退回專案小組，並就替代方案、安全議題、港埠營運、海洋生態和景觀衝擊等5大議題，分批開會釐清。（編輯：方沛清）1140224

#七堵
#王醒之
#台鐵
#基隆市政府
#環境部
#謝國樑
#環評大會
謝國樑
環評大會26日審查四接開發案 謝國樑將出席控謝國樑接管東岸商場涉強盜檢方不起訴 NET：絕對提再議
王醒之
協和轉地熱發電？台電：無法取代北東電網缺口環評大會將審四接 環團籲退回專案小組實質審查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：