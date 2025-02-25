北市推身障照顧專任人員久任獎金 最高每年6.24萬

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）盼穩固身心障礙照顧設施人力，台北市社會局宣布，今年起提供專任專業人力久任獎金，工作滿1年就能領到每年1萬5600元、最高每年6萬2400元，同時依員工年資給予機構補助。

台北市社會局今天發布新聞稿表示，「台北市身心障礙日間及住宿式照顧服務設施專業人員久任獎助試辦計畫」將在3月上路，提供身障住宿式機構、日間機構、長照日間機構、社區日間作業設施、社區居住及社區式日間照顧6大服務設施的專任專業人力久任獎金。

社會局說明，針對人員部分，包含護理、社工、教保員及生活服務員，只要在台北市工作滿1年，即可獲得每年新台幣1萬5600元獎金，金額隨年資累積增加，工作滿7年最高可獲得每年6萬2400元。

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社會局指出，聘僱專任專業人員的營運單位同樣可獲得獎金，依員工年資補助最高每年3萬3600元，以鼓勵企業優化勞動環境，公私協力營造穩固職場氛圍。

社會局統計，台北市目前已有88間身心障礙照顧設施，專任專業人員逾900人，未來將透過興建社會住宅及活用公有空間等方式持續布建，目標民國120年達130間，成為身心障礙者及家庭最堅強的後盾。（編輯：李亨山）1140225