因應急診壅塞 侯友宜：必要時啟動區域聯防機制

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）近日醫學中心急診壅塞，新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪說，春節期間已加強門診、住院及急診分流制度，如果有必要，會啟動區域聯防及轉診機制，並呼籲中央改善醫護人員待遇。

台灣急診醫學會22日在社群網站臉書（Facebook）發文說，今年急診壅塞前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，呼籲釐清根本原因，除了短期應變措施，還須建立長期改革方案。

侯友宜下午赴泰山區公所主持行動治理座談會前接受媒體聯訪，媒體問及急診醫師公開求救病床、護理人力不足，侯友宜回應，春節期間已加強門診、住院及急診分流制度，這是短期因應機制，如果有必要，會啟動整個醫療聯防及轉診機制。

侯友宜說，長期來看，還是希望中央面對問題，包含如何留住醫護人員、如何鼓勵他們，及在急重症健保給付制度上，給他們更好照顧，提升急重症照顧服務量能，這是當前中央與地方必須一起共同面對的問題。

新北市政府衛生局說，請各急救責任院修正院內流程，協力加速病人出院，減少平均住院天數，以強化病房周轉率，並調控急診優先入院，降低門診病人住院比例。

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新北市衛生局表示，另請醫院派專科醫師到急診室探視病人，判斷是否需緊急轉住院治療或給予治療方針指導後出院返家，減少滯留急診，並加強輕症下轉機制，病人分流到合作地區醫院。

新北市衛生局說，如有因醫院急重症醫療量能不足，導致急重症病人無法獲得即時且適切的照護，將透過緊急醫療網區域聯防，依據網區內醫院即時處置量能，協助重症患者轉診。（編輯：林恕暉）1140225