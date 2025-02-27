台中2國中生看電影疑遭多收費 影城將退費並補償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中27日電）有家長昨天在網路發文表示，2名國中生到台中的威秀影城看電影購買套票，事後卻發現少領餐點疑似被超收費用；威秀影城今天表示，服務過程確有瑕疵並漏給餐點，將全額退費，也會提供額外補償。

有家長昨天在臉書（Facebook）社團「爆料公設二社」貼文表示，2名國中生日前到台中大遠百的威秀影城看電影，買套票卻被收了新台幣1000多元，明細上有2張電影票、4杯飲料、3份爆米花，但入場時卻只領到2杯飲料與2份爆米花，疑似被超收328元。

威秀影城股份有限公司今天發布聲明表示，員工接待服務過程確實有瑕疵，並確有漏給餐點，以致造成此次消費爭議，對顧客及浪費媒體版面社會資源，鄭重致歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

影城指出，除會盡快將此筆消費，包括電影票與套餐金額，全數退費給消費者外，也會提供消費者最大誠意額外補償，後續會對相關人員與主管進行必要處置，並強化訓練與督導落實。

台中市府法制局今天透過文字稿表示，建議業者對於消費者持套票領餐，應主動確認消費者意願，若明細有4份飲料，卻只出2份餐（電影套票），似有不完全給付及不當行銷之虞；消費者如有疑義，可直接向業者反應，如無法解決爭議，可向市府提出消費爭議申訴，由市府協助爭取合理權益。（編輯：陳仁華）1140227