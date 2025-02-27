陶藝呈現金門人生活記憶 王明宗雕塑特展金大登場

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門陶藝家王明宗在金門大學舉行特展「陶．憶（Clay.Memory）」，盼能透過陶藝作品，回顧金門人生活記憶與成長故事。特展將展至4月15日。

金門陶藝家王明宗雕塑特展「陶．憶（Clay.Memory）」在金門大學圖書資訊大樓2樓展示區展出，盼能透過陶藝作品，回顧金門人的生活記憶與成長故事。展覽今天在金門大學圖書館大廳舉行開幕茶會。

王明宗表示，金城鎮過去很多路上沒有水泥，到處都是紅泥土，只要下雨小朋友就會將紅泥巴捏成各種造型，如坦克車、飛機等物品作為娛樂，這份來自童年的純真快樂，成為日後陶藝創作靈感來源。

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王明宗說，此次將展出20多件雕塑作品，每件都承載著金門人的生活記憶，如作品「祖孫情」是阿公在農閒時抱著他說很古早的故事，呈現出金門傳統家庭中長輩與後輩間的親密關係。

王明宗表示，透過這些雕塑作品，希望讓觀眾感受到金門獨特文化氛圍與時代記憶，並喚起人們對純真歲月共鳴。特展自2月26日展至4月15日，期間免費參觀，邀請對藝術、文化與歷史有興趣者共襄盛舉。（編輯：龍柏安）1140227