為台積電蓋楠梓水資源中心 後勁居民憂空污水污噪音

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）台積電進駐楠梓園區，高市府將興建楠梓水資源中心，經發局今天舉辦施工前公開說明會，民眾擔憂空污、水污、噪音等問題；經發局長廖泰翔表示，24小時自動監控水質，嚴加管控。

經發局今天在後勁舉辦「高雄煉油廠楠梓水資源中心設置計畫環境影響說明書」施工前公開說明會，近百人參與；不少民眾擔憂水資源中心運作造成污水問題，讓後勁人再度承擔空污、水污。

為確保台積電在楠梓園區設廠，再生水供應無虞，高市府規劃橋頭與楠梓再生水廠（楠梓水資源中心），未來可提供每天10.5萬噸再生水，其中橋頭再生水廠預計今年底完成；楠梓水資源中心去年通過環評，預計今年施工。

說明會今天有多名在地里長表達意見，秀昌里長張明全說，政府都說24小時監控，但下雨就不會監控，根據以往經驗，廠商都會利用下雨天偷排，苦的一樣是在地人。

廖泰翔說，台積電是國際大廠必須嚴守法規，會設置24小時連續式水質自動監測設施、攝錄影監視系統，園區外都會設置監控數值看板；若地方有共識，也可以在里上、里辦公室設置監控板，方便民眾確認數值。

瑞屏里長郭進和激動表示，水資源中心最大的錯誤就是選址錯誤，政府便宜行事，過去此處是中油污水處理廠，現在新廠商選址要污水處理就選在同一地方；廖泰翔解釋，選址是科學園區經過詳細確認才決定，因處理水流有地形地貌須考量，將經由嚴密監控確認水質。

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楠梓水資源中心佔地7公頃，原距離周邊住宅190公尺，民眾憂慮會有設備操作噪音及污水問題。廖泰翔表示，經討論後將距離拉遠至210公尺，且把設備廠房往後移，污水處理全在室內，不會造成噪音與臭味。

廖泰翔表示，水資源中心將設置放流專管排放至後勁溪，施工完成後也可帶民眾到園區確認；專管也將設監控系統可確認管路狀況，若有破損可第一時間獲知；專管全長約6.1公里，經興中橋（台17線）下游處排進後勁溪。（編輯：陳仁華）1140227