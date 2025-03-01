台南114年引進民間投資公共建設 12案240億元

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府積極引進民間投資公共建設，今年預估推出12案，投資總額約新台幣240億元，為市庫開源節流，也提供優質公共服務品質。

市府今天發布新聞稿指出，台南市民國110年起每年引進逾100億元民間資金投入公共建設；113年九六新村都更招商成功，增添250戶社會住宅；台南運河遊河BOT案將設置3座運河碼頭和沿線休憩空間，推展水上觀光，重現昔日運河風光。

此外，六甲區住宿式長照機構有償BTO案，將打造占地超過3000坪綜合長照機構，設置30人以上日間照顧及100床以上住宿型照顧，滿足當地與鄰近地區照服需求。

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市府表示，今年招商涵蓋台南市立醫院BOT案，將引進智慧醫療，投入民間資金70億餘元。東區商四複合式商業設施促參案，鄰近台南市立醫院、巴克禮公園、照顧住宅等，且有捷運紅線站點，預定今年上半年公告招商。

市府今年也規劃推出全民運動館ROT案、永康東橋停車場BOT案及南門勞工育樂中心BOT案等，共創雙贏。（編輯：郭諭儒）1140301