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宜蘭凌晨春雷初響下冰雹 放晴後現雙彩虹

2025/3/4 15:29（3/4 15:36 更新）
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宜蘭縣4日凌晨春雷初響，伴隨著雷雨礁溪等處還落下冰雹，一早天空逐漸放晴，中道中學校長李偉敬在校門口看見美麗的雙彩虹，拿起手機拍照留念。（李偉敬提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月4日
宜蘭縣4日凌晨春雷初響，伴隨著雷雨礁溪等處還落下冰雹，一早天空逐漸放晴，中道中學校長李偉敬在校門口看見美麗的雙彩虹，拿起手機拍照留念。（李偉敬提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月4日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣今天凌晨春雷初響，伴隨著雷雨礁溪鄉、員山鄉枕頭山下起冰雹，一陣春雷過後清晨逐漸放晴，一早天空出現「雙彩虹」，有民眾直呼超幸運。

林姓民眾說，昨天夜裡響起了今年第1響春雷，接續好幾聲，春天的大門正式打開。今天凌晨約5時40分，礁溪鄉匏崙村下起了冰雹，一陣劈劈啪啪，小小的冰珠子，敲打鐵皮屋頂，像是彈奏春天交響曲，持續3分鐘。

林姓民眾表示，這是這輩子第5次看過下冰雹，其中有3次在國外，還記得小時候在匏崙老家也看過1次，那天是黃昏，天空染成一片紅色火海，在晒穀場忽然劈頭下起冰雹，這天一輩子難忘。

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宜蘭縣凌晨一陣春雷過後，一早天空逐漸放晴，中道中學校長李偉敬上班時在校門口驚鴻一瞥看見美麗的彩虹，拿起手機拍照留念，許多縣民一早也紛紛在社群媒體上傳彩虹照片，有網友說「宜蘭早上還有加場演出的彩虹」，甚至有網友拍到隱約有3道彩虹。

住在五結鄉的民眾說，全台多處凌晨下起雷雨，心想宜蘭應該也不意外，一早起床吃早餐，想看外面是否下雨，一拉開窗簾看見「超大雙彩虹就在對面」，直呼超幸運。（編輯：方沛清）1140304

宜蘭縣礁溪鄉匏崙村4日凌晨春雷初響，伴隨著雷雨還下起冰雹，約持續3分鐘。（許錫奎提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月4日
宜蘭縣礁溪鄉匏崙村4日凌晨春雷初響，伴隨著雷雨還下起冰雹，約持續3分鐘。（許錫奎提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月4日
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