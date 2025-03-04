金門清明專船單程載運300人次 3/10開放訂位

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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）為紓解清明假期台金航線空運壓力，金門縣政府租賃客船航駛台中-金門往返1航次，每趟次航程約8至9小時，將於3月10日開放訂位，預計在4月2日晚間由台中港啟航。

清明節將至，金門縣府租賃客船航駛台中-金門做為清明專船，預計在4月2日晚間由台中港啟航，4月6日上午由金門料羅港開回台中港。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，清明專船以金門旅台鄉親優先，並視情形開放其他民眾搭乘到金門旅遊，該船舶單程可載運300人次，每趟次航程約8至9小時，將於3月10日起開放訂位。

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觀光處指出，有意搭乘清明專船民眾，3月10日起至3月25日前每日上午9時到下午5時，在台北市、新北市、台南市、高雄市、桃園市、基隆市等多縣市都有登記窗口可洽詢，詳細聯絡、接駁等資訊可洽金門縣政府。

觀光處表示，航行前3日，若航政或港務機關依中央氣象局預報航行當日航線海象不適航行，或搭乘人數未達船舶乘客運能55%，則該航次將取消，乘客須於船運取消後1個月內至原購證窗口完成退票。（編輯：陳清芳）1140304