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（中央社記者盧太城台東縣7日電）春節過後台東血庫吃緊，台東捐血站今天和高屏地區知名烤雞店合作，捐血送烤雞。台東捐血站人潮爆滿，還有許多民眾首次捐血，都是衝著烤雞而來，今天預估可抽到150袋血。

上午8時前台東市四維路台東捐血站就出現人潮，以年輕人居多，不少情侶檔排隊等待領取號碼牌，台東捐血站主任江宜勳開心和大家打招呼，他說「捐血站首次爆滿，應該都是衝著烤雞來的」。

春節過後台東血庫持續吃緊，尤其是O型血液嚴重短缺。為鼓勵民眾踴躍捐血，台東捐血站與知名烤雞店烤雞特攻隊合作，今天推出超值贈品，民眾只要捐滿500cc血液，即可獲得1隻烤雞；捐250cc者，則可獲得烤雞玩偶一隻。

活動從上午8時開始，短短2小時內，100隻限量烤雞火速送完，捐血站預估，今天可為血庫補充150袋新血，大幅緩解台東醫療用血需求。

抽到號碼牌18號的尼布說，她平常就有捐血習慣，聽到今天有送烤雞，趕緊將訊息分享給同事，原本想說早點捐血後再趕回去上班，沒想到8時不到，捐血站已有人排隊了。

抽到6號的羅先生表示，他是第1次來捐血，因為看到送烤雞，所以趕來捐血，提早來很幸運排到第6號。

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江宜勳接受中央社記者訪問表示，這陣子都是在缺血狀態，所以委託高雄接洽業者，舉辦捐血送1隻烤雞活動，這也是在台東首次舉辦，大家都很踴躍，早上8時就開始抽號碼，限量100隻。

他說，台東地區的血量是配合高雄調度，現階段庫存量是在綠燈和黃燈間，勉強可以應付，但還是要持續鼓勵捐血，希望大家有空就挽袖捐血。（編輯：郭諭儒）1140307