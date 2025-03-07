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台積電要在台灣增蓋生產線 侯友宜：新北已接觸

2025/3/7 12:48（3/7 14:11 更新）
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台積電董事長暨總裁魏哲家6日表示，台積電2025年在台灣就要蓋11個生產線，請總統賴清德幫忙多找地。新北市長侯友宜（前右3）7日上午在三峽受訪指出，新北市政府已與台積電接觸，提供較適合投資的地點供其參考。（新北市政府提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年3月7日
台積電董事長暨總裁魏哲家6日表示，台積電2025年在台灣就要蓋11個生產線，請總統賴清德幫忙多找地。新北市長侯友宜（前右3）7日上午在三峽受訪指出，新北市政府已與台積電接觸，提供較適合投資的地點供其參考。（新北市政府提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年3月7日
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（中央社記者趙敏雅新北7日電）台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，台積電今年在台灣要蓋11個生產線，請總統賴清德幫忙多找地。新北市長侯友宜今天說，已接觸台積電，提供較適合投資地點供其參考。

侯友宜上午視察三峽老街周邊人本交通改善成果，他接受媒體聯訪時被問及台積電要在台灣增蓋生產線，新北市是否爭取台積電設廠。對此，侯友宜指出，新北市府早就與台積電有所接觸，也提供一些比較適合台積電投資的地方。

他表示，新北市有優越AI（人工智慧）產業環境，一半以上的關鍵廠商都在新北市，所以台積電若進來，結合關鍵廠商，就可以形成AI聚落。

侯友宜指出，國家絕對不能缺電，一缺電任何的廠商都不願意投資；國家保證不缺電，地方政府提供適當土地，與台積電、其他要到新北市的廠商密切合作。

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針對財政部昨天舉行財劃法徵詢會議邀地方縣市政府等對談一事，侯友宜表示，財劃法不修正，地方要發展每次都仰賴中央，他先前呼籲行政院提出版本，但中央沒有提出，如今財劃法修正案三讀通過，行政院又提出覆議。

侯友宜指出，如果短期內沒辦法解決，先求有再求好，「前提是不要再等了，趕快把地方所欠缺的資源分配到地方來。」（編輯：戴光育）1140307

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