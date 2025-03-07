彰化社頭杜鵑花季3/15連2天舉行 首辦未婚聯誼

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）彰化縣「2025社頭杜鵑花季」將於15、16日登場，今年除有社區表演、街頭藝人外，社頭鄉公所首辦未婚聯誼活動，並提供接駁車，方便各地遊客造訪。

彰化縣社頭鄉公所今天舉行杜鵑花季宣傳記者會，社頭鄉長蕭浚二表示，今年活動邁入第3年，特別結合杜鵑花語「永遠屬於你（妳）」意境，規劃首場未婚聯誼活動，期待參加者在美麗的杜鵑花大道尋得心儀對象。

蕭浚二說，杜鵑花季活動邀請多名街頭藝人與大小朋友互動，希望能吸引更多遊客駐足社頭，進一步帶動地方經濟及觀光發展。

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3月15、16日上午9時至下午5時皆有接駁車服務，自台鐵社頭車站接駁至活動會場及清水岩寺，遊客除欣賞杜鵑花外，也可參觀彰化縣定古蹟清水岩寺。

鄉公所指出，2天活動將有芭樂、織襪及美食等在地農特產品展售，並有杜鵑花大道導覽、DIY手作活動、發票換樹苗、兒童繪畫寫生比賽、清水岩寺茶花展、才藝表演、稻草創意裝置藝術及社頭鄉農會食農教育體驗活動等。（編輯：謝雅竹）1140307