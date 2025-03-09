屏東市公所發送4900株樹苗 邀民眾植樹減碳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）響應植樹月，屏東市公所今天在千禧公園發送4900株小樹苗，民眾大排長龍等著領取，每人可領取1株，公所邀請民眾為城市植樹，也能固碳減碳。

今天屏東市公所的植樹活動，吸引逾5000名民眾參加，屏東市長周佳琪與林業及自然保育署屏東分署副分署長朱木生共同種下30棵花旗木，綠美化公園環境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周佳琪致詞表示，近年屏東市綠覆蓋率逐年增長，期望花旗木成長茁壯後，能為市容創造一抹美景；近年全球暖化議題不容忽視，城市植樹更是刻不容緩，推動環境永續政策，每年更是趁著植樹節舉辦活動，邀請民眾共同種樹護樹，固碳減碳，關注生態保育重要性。

市公所提及，今天準備了樹苗1000株、小盆栽1900株、花苗2000株等，共4900株樹苗，上午開始就有民眾大排長龍等著領取，每人可領取1株；還提供240份DIY創意盆栽，現場也有專業老師教授製作，吸引民眾參加。（編輯：李淑華）1140309