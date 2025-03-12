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竹縣動保所13隻柴犬認養 超過200人到場搶抽

2025/3/12 17:14（3/12 17:21 更新）
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新竹縣動物保護防疫所日前從一處非法繁殖場救出多隻犬隻，12日開放認養13隻柴犬，逾200人到場抽籤，最終11隻柴犬順利出養，另2隻則因中籤者不符資格，將擇日再舉辦公開認養。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月12日
新竹縣動物保護防疫所日前從一處非法繁殖場救出多隻犬隻，12日開放認養13隻柴犬，逾200人到場抽籤，最終11隻柴犬順利出養，另2隻則因中籤者不符資格，將擇日再舉辦公開認養。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年3月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）竹縣動保所日前從新埔鎮1處非法繁殖場救出多隻犬隻，今天開放認養13隻柴犬，超過200名民眾到場抽籤，11隻柴犬順利出養，另2隻因中籤者不符資格，擇日再辦公開認養。

新竹縣動物保護防疫所去年執行遊蕩犬絕育訪查，發現新埔鎮有非法從事犬隻繁殖等行為，隨後與新埔警分局查緝繁殖場，救出柴犬、博美等39隻犬，依法扣留安置。經照料後，已在1月辦認養活動並出養35隻犬隻，另因這批有2隻柴犬懷孕，後續已生產共11隻幼犬，在經過動保所人員照顧後，皆健康活潑，今天開放認養。

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新竹縣動物保護防疫所長彭正宇告訴中央社記者，此次認養活動吸引超過200名民眾參與抽籤，有13人中籤，但2人資格不符，1人是因為還沒幫去世家犬辦理除戶、另1人則是還未幫家犬施打狂犬病疫苗，因此仍有1隻母柴犬與1隻幼柴犬未出養，將擇日再辦公開認養。

彭正宇表示，此次認養活動限制住於桃竹苗地區的成年人士，動保所後續將追蹤查核，確保毛孩都能獲得妥善照顧，避免被認養後淪為交易商品。（編輯：張雅淨）1140312

彭正宇
竹縣救出柴犬生產11隻幼犬 3/12開放認養
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