鶯歌工商疏失13名學生全國賽失格 新北全力補救

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北13日電）新北市鶯歌工商為學生報名參加教育部全國專題競賽，發生嚴重疏漏使全校13件作品失去複賽資格，嚴重影響學生權益。教育局今天表示，全力請校方申訴，並請國教署釐清。

教育局下午表示，全國高級中等學校設計群114年度專題實作及創意競賽，依據公告，複賽收件數共436件，其中有159件複賽審查不合格，未完成報名。

教育局說，新北市未通過複賽審查件數共13件，都是鶯歌工商學生的作品，未通過原因為，缺漏附件的「複賽報名資料檢核表」。新北其他的職業學校，並未發生報名審查不合格。

參賽學生抱怨，因校方疏忽未繳交相關資料，而失去複賽資格，葬送學生的心血，影響升學關鍵。

教育局回應中央社記者詢問表示，本案因影響學生權益重大，已要求鶯歌工商盡速檢討相關行政報名流程，並追究行政疏失人員的責任。

至於學生參賽權益，教育局說，競賽活動是教育部國教署委託高雄市國立鳳山高級商工職業學校辦理，已經要求鶯歌工商向主辦學校溝通與申訴；教育局也緊急函請國教署協助釐清，爭取學生權益，以免心血化為烏有。

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因參加競賽攸關技職學生製作學習歷程檔案，及升學準備事宜，教育局說，也思考可能的配套措施，謀求輔導學生參加其它相關競賽機會。

教育局表示，在相關簡章與公告中，都有列出參加複賽的資格與文件，校方為學生準備資料時，並未在資格檢核表，蓋上校方的核章，才會導致全國設計群群科中心學校，於3月10日直接於網站公告審查不合格。（編輯：張銘坤）1140313