台南與日本2市1町簽署友好協定 展開全面交流

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市長黃偉哲和日本熊本縣宇城地域的宇土市、宇城市、美里町3名首長，今天在台南市永華市政中心簽署友好交流協定，展開全面性國際交流。

台南市政府今天指出，熊本縣宇城地域訪問團由宇土市長元松茂樹、宇城市長臨時代理人的副市長天川竜治、美里町長上田泰弘率領一行35人參訪台南市，同時簽署友好交流協定，這也是台南市首次跳脫一對一城市交流框架，和2市1町地域締盟。

黃偉哲表示，宇土市是湯德章（二二八事件受難者）父親的故鄉，如今更牽起台南和日本友誼，他希望台日情誼從上一代延續到下一代年輕學子；如今宇土市立住吉中學和台南市南化國中已展開交流，未來將鼓勵學術、體育等交流活動。

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元松茂樹說，訪問團去年3月13日來訪時，他曾表示將努力推動締結友好交流協定，感謝台南市共同實現這個目標。天川竜治、上田泰弘也都承諾將加深彼此情誼及交流。

市府表示，宇城地域位於熊本縣中央，由宇土市、宇城市、美里町2市1町組成，未來將持續和台南市進行觀光、經濟、文化、教育等交流。（編輯：謝雅竹）1140313