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台東轉運站17日施工封路 公車計程車搭乘區異動

2025/3/14 15:41（3/14 15:56 更新）
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台東轉運站旁中山路及鐵花路17日起將封閉施工60天，期間公車與計程車乘車地點也將配合調整，台東縣政府14日提醒民眾留意相關異動，提前確認最新搭車資訊。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月14日
台東轉運站旁中山路及鐵花路17日起將封閉施工60天，期間公車與計程車乘車地點也將配合調整，台東縣政府14日提醒民眾留意相關異動，提前確認最新搭車資訊。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月14日
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）為提升台東市新生公園周邊環境，台東轉運站旁的中山路及鐵花路自17日起封閉施工，為期60天。封閉期間公車、計程車的乘車地點將調整，提醒民眾留意相關變更以免影響通勤。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，這次工程為提升台東市新生公園周邊環境，並連結鐵花新聚落至新生公園場域，為民眾提供更優質活動空間。

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施工期間原公車下車位置將由中山路（旅人驛站前）暫時移至新生路公園側（原計程車排班區）。公車上車點仍維持在轉運站，但第1、2號月台暫停使用，以維護公車迴轉安全。建議乘客到場搭車時先向現場工作人員確認最新搭車資訊。

卜敏正指出，原計程車臨時排班區將向前調整約20公尺，設於新生路路側（靠近秀泰生活館往新生路69巷口方向的路側）。提醒乘客因應上下車區域調整時注意交通安全，確保通勤順利。（編輯：孫承武）1140314

卜敏正
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