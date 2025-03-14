草屯酷比親子公園假日人潮滿 改善停車設攤販區

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）酷比親子公園周邊環境及停車問題需改善、中山公園則是老舊需要整修，南投縣政府規劃重鋪酷比公園周邊道路並規劃攤販集中區，及修繕中山公園地磚、看台、排水溝、照明燈等。

草屯酷比親子運動公園去年10月開幕至今，每逢假日就有大批親子到場遊玩，連帶吸引許多攤車到場營業，南投縣長許淑華今天與草屯鎮長簡賜勝會勘，規劃整理游泳池及體育館後方閒置空間讓攤販集中營業，未來公園及草屯分局後方空間也將委託草屯鎮公所規劃管理。

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許淑華表示，為改善假日停車及攤販問題，游泳池及體育館後方空地規劃為攤販區，並委託鎮公所管理，相信對整體環境及清潔有幫助；另外，酷比公園附近道路將重鋪瀝青混凝土路面、設截水溝、圍牆、圍籬、燈桿，解決周邊停車位不足及公有土地閒置、環境雜亂等問題，總經費約新台幣940萬元，工期180個工作天。

許淑華也與簡賜勝踏勘草屯中山公園，許淑華說，中山公園運動民眾非常多，由於年久失修，運動場看台斑駁龜裂、地磚不平、夜間照明不足，多處設施不堪使用，周邊環境需整修，整體經費從1500萬元提高至2000萬元，由縣府補助一半，並協助鎮公所向中央爭取PU跑道及操場草皮改善補助，工期預計需200個工作天。（編輯：龍柏安）1140314