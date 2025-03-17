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推廣澎湖海菜 縣長陳光復代言盼提升競爭力

2025/3/17 16:50（3/17 17:23 更新）
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澎湖縣長陳光復（中）17日在農漁局長陳高樑（右）等人陪同下，前往澎湖海菜推廣中心了解海菜採收過程，並化身代言人推廣野生海菜。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月17日
澎湖縣長陳光復（中）17日在農漁局長陳高樑（右）等人陪同下，前往澎湖海菜推廣中心了解海菜採收過程，並化身代言人推廣野生海菜。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月17日
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（中央社澎湖縣17日電）澎湖野生海菜盛產，縣長陳光復今天前往澎湖海菜推廣中心，化身代言人全力推廣澎湖野生海菜，為在地產業注入新活力，提升澎湖農漁產業的競爭力。

澎湖每年冬季東北季風吹起，各沿岸礁岩海岸潮間帶，都會生長出野生海菜，島上的民眾有以徒手撿拾、或用竹片、彎月形不鏽鋼條下海溜海菜、或以網具現撈，成為民眾休閒的工作之一，今年由於接連的寒流低溫，讓海菜生長特別好，只要天氣許可，各潮間帶海域都可見溜海菜的場景。

澎湖縣長陳光復今天在農漁局長陳高樑等人陪同下，前往澎湖海菜推廣中心，了解海菜採收，體驗清洗與曬海菜及品嚐新鮮野生海菜的獨特風味，對於海菜深具市場開發潛力，還化身代言人推廣澎湖野生海菜。

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陳光復對海菜推廣中心長年深耕在地海菜產業、行銷至日本、澳洲等國的努力表示肯定，並鼓勵持續拓展海外市場，進一步提升澎湖海菜的國際競爭力。

澎湖縣農漁局表示，澎湖冬季有「三金」產業，包括有白金之稱的土魠、黑金的紫菜、綠金的海菜，其中海菜在冬季短短2、3個月內的生長期，年產量逾20萬斤，由於營養價值高，除了一般的家庭料理外，廣泛應用於食品加工與高營養的健康食品。（編輯：李錫璋）1140317

#陳光復
#澎湖
澎湖野生海菜盛產，農漁局表示，澎湖冬季有「三金」產業，其中「綠金」海菜年產量逾20萬斤，由於營養價值高，除了一般家庭料理外，也廣泛應用於食品加工與高營養健康食品。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月17日
澎湖野生海菜盛產，農漁局表示，澎湖冬季有「三金」產業，其中「綠金」海菜年產量逾20萬斤，由於營養價值高，除了一般家庭料理外，也廣泛應用於食品加工與高營養健康食品。（澎湖縣政府提供）中央社 114年3月17日
海菜素有「綠金」之稱，與「白金」土魠、「黑金」紫菜，並稱澎湖「三金」。由於接連寒流低溫，今年澎湖野生海菜盛產，有人以徒手撿拾或網具現撈，成為民眾休閒工作之一。圖為清洗程序。中央社 114年3月17日
海菜素有「綠金」之稱，與「白金」土魠、「黑金」紫菜，並稱澎湖「三金」。由於接連寒流低溫，今年澎湖野生海菜盛產，有人以徒手撿拾或網具現撈，成為民眾休閒工作之一。圖為清洗程序。中央社 114年3月17日
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