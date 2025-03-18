宜蘭太平山降冰霰 山頭一片雪白遊客直呼興奮

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）受到強烈大陸冷氣團影響，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區，今天凌晨降下冰霰，遠望山頭一片雪白，太平山莊前廣場宛如撒上一片糖霜，美不勝收，遊客直呼很興奮。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理阮名揚表示，今天凌晨近5時園區氣溫已達攝氏0度，太平山莊及翠峰湖區都下起冰霰，經工作人員巡檢道路後，聯外道路宜專1線路面沒有結冰，車輛暫不用加掛雪鍊入園，園區於清晨6時開園。

阮名揚說，昨天太平山莊住宿率約9成，今天統計至上午7時，共有5輛汽車11人入園，因未達1000輛車入園，園區並未啟動車輛1出1進管制，至於園區內人氣設施蹦蹦車，因受到颱風影響，導致路線1.5公里處發生下邊坡崩塌，目前只行駛至1公里處後就折返。

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有遊客表示，之前曾在日本北海道旅遊遇過下雪，這是她在台灣第1次看到下冰霰，很興奮。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，民眾若要前往太平山，請隨時關注園區資訊及管制措施，並備好保暖裝備。（編輯：郭諭儒）1140318

受到強烈大陸冷氣團影響，海拔約1900公尺位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區18日凌晨近5時降下冰霰，廣場一片雪白。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年3月18日