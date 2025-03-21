高雄與波蘭波茲南市簽備忘錄 深化城市交流合作

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）波蘭波茲南市長雅斯維亞克昨天率團參與2025智慧城市展，也拜會高市府，並與副市長李懷仁簽署城市合作備忘錄，未來將共同就智慧城市、文化教育、觀光經貿等領域推動合作。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，雅斯維亞克（Jacek Jaśkowiak）昨天率波茲南理工大學校長雅松諾斯基（Teofil Jesionowski）校長一行參與2025智慧城市展，並拜會高雄市政府，由李懷仁接待，雙方簽署城市合作備忘錄。

雅斯維亞克是第2次造訪高雄，他表示，波茲南與高雄雖然距離遙遠，但城市性格非常相似，在科技及經濟發展皆展現很高的靈活度，人民也具有熱情創新的精神。對高雄智慧城市應用技術、大眾運輸規劃策略有高度興趣，盼深入交流智慧科技、學術合作等議題。

行國處表示，波茲南市為波蘭歷史悠久的學術重鎮，作為大波蘭省的首府，更是波蘭第5大城市。

李懷仁表示，高雄與波茲南皆大力發展數位轉型，近年隨著高科技產業在高雄投資設廠，高雄已成為南台灣重要的高科技及半導體產業聚落，並透過AI大數據分析協助城市治理，全力朝宜居智慧城市的方向發展，樂見兩市未來在合作備忘錄的基礎上，推動更多實質交流。

雅斯維亞克指出，近年波茲南市也全力推動淨零轉型，包含推動電動公車、氫能公車等方式降低碳排放，2年前他更曾到訪高雄市考察輕軌設計。相信合作備忘錄將是兩座城市友誼的基石，期待未來持續深化經濟、教育文化等領域合作。

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雅松諾斯基表示，波蘭非常重視科技發展，極力培育高科技及高等教育人才，近年透過歐盟支持已於波茲南醫學大學、波茲南理工大學設立研究中心，致力開發AI解決方案，期待與高雄在學術與經濟領域有更多交流機會。李懷仁說，高雄在地有多間大學，期待促成與波茲南的學校深化交流。

雅斯維亞克此行也應邀擔任高雄智慧城市展「AI賦能城市：開創新時代」專題座談講者，探討AI科技運用在都市規劃管理及服務應用。訪團停留期間將參訪高雄智慧運輸中心，並搭乘電動巴士實地體驗高雄低碳交通發展情況。（編輯：郭諭儒）1140321