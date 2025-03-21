台中血庫存量不到6天 捐血活動登場號召挽袖獻愛

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中捐血中心統計目前血庫存量不到6天，「大大攜手讓愛延續」捐血活動今天在台中市登場，市長盧秀燕及立法院副院長江啟臣都到場力挺，民進黨市議員江肇國與黃守達更挽袖捐血。

大大數位基金會今天在台中市政府廣場舉行「大大攜手讓愛延續」捐血家年華活動，還攜手群健有線電視捐贈中市府復康巴士，為身障弱勢提供社會互動助力。

市府員工及警義消人員排隊響應捐血，盧秀燕與江啟臣都到場力挺，黃守達及江肇國更挽袖捐血，盧秀燕登上捐血車剛好看到正在捐血的黃守達，還稱讚議員年輕有活力。

台中捐血中心主任林冠州表示，一般血庫庫存量最好維持7天存量，目前台中庫存量不到6天，其中O型血更不到5天，希望未來血庫韌性可以提高到10天。

台灣常年面臨血荒，急救病患的用血需求迫切，捐血中心與各大醫院不時提出捐血呼籲，期盼民眾踴躍捐血，大大數位基金會表示，自去年起響應社會需求，發起全國規模最大的捐血活動，串聯各地資源，鼓勵全民伸出援手，今年朝1萬2000袋鮮血的目標邁進。

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盧秀燕表示，去年大大數位訂下1萬袋捐血目標時，她真的嚇了一跳，因為一般企業或民間團體能募得數百或上千袋血已屬難得。然而，大大數位基金會不僅完成任務，今年延續發起活動，她十分感謝也十分感動。

江啟臣指出，台灣每天平均需要6000袋血液，而1萬2000袋僅足以應付2天的需求，血液供應壓力不容忽視。他將呼籲立法院長韓國瑜「甲級動員」一同參與捐血，希望透過政界的身體力行，帶動更多民眾投入有意義的捐血公益行動。（編輯：謝雅竹）1140321