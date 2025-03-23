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高市勞工局舉辦徵才活動 5/7開辦淨零職訓班

2025/3/23 14:09（3/23 15:16 更新）
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高雄市勞工局結合高雄智慧城市展，22日在高雄展覽館舉辦聯合徵才活動，共31家廠商參與，吸引近400人次投遞履歷參加面試，初步媒合率超過5成。（高雄市勞工局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月23日
高雄市勞工局結合高雄智慧城市展，22日在高雄展覽館舉辦聯合徵才活動，共31家廠商參與，吸引近400人次投遞履歷參加面試，初步媒合率超過5成。（高雄市勞工局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月23日
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市勞工局昨天舉辦聯合徵才活動，吸引近400人次參加面試。勞工局今天預告4月12日將再辦一場聯合徵才活動，另外5月7日開辦「深度節能技術淨零證照班」。

高雄市勞工局結合高雄智慧城市展，昨天下午在高雄展覽館舉辦聯合徵才活動，共31家廠商參與，吸引近400人次投遞履歷參加面試，初步媒合率超過5成，其中緯穎科技、鴻海精密與隆順綠能最受求職者青睞。

勞工局長江健興表示，高雄正走向永續智慧城市，半導體產業、AI新創產業及綠能產業紛紛佈局高雄，除將齊力帶動城市數位與淨零轉型，同時也可提升勞工薪資待遇。

勞工局會後新聞稿指出，這次活動不僅讓求職民眾掌握最新產業趨勢與就業機會，也展現高雄在AI創新、淨零轉型與數位應用上的發展潛力，未來勞工局也將結合產業需求，持續辦理多元化就業媒合活動。

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此外，為培育淨零碳排專業人才，勞工局辦理相關訓練，預計於5月7日開辦「深度節能技術淨零證照班」，課程內容將強化學員對太陽光電系統規劃、碳足跡計算及減碳技術的整合能力。

勞工局也預告下一場聯合徵才活動，將訂於4月12日上午9時至12時在高雄市立龍華國中辦理，詳情將公告於訓練就業中心網站。（編輯：李淑華）1140323

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