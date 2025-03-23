澎湖推動福利社區化 陳光復：做到全年齡幸福

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（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣長陳光復今天出席「島嶼一家韌性共創：享幸福」福利社區化旗艦型計畫啟航活動中表示，澎湖致力做到0至100歲的全年齡幸福，落實在所有鄉親身上，讓每個社區充滿幸福平安。

澎湖縣政府推動「島嶼一家韌性共創：享幸福」福利社區化旗艦型計畫啟航活動，今天在領航的馬公朝陽社區舉辦啟航儀式，包括縣長陳光復、馬公市長黃健忠、民進黨籍縣議員呂黃春金、無黨籍議員蘇陳綉色與社會處長周柏雅等人，一起與朝陽等7個社區共同啟航，未來將由馬公嵵裡社區接手領航。

陳光復表示，澎湖朝陽社區領航聯合陽明等6個社區，自112年起共同推動社區大旗艦計畫，感謝各社區的幹部與志工的投入，共同學習，互助合作，發揮了1加1大於2的力量，追求各社區共榮、共存、共好、共享的願景，讓社區朝著「福利社區化、社區福利化」的目標前進，讓每個社區變得更加美好。

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陳光復指出，澎湖一年稅收只有近新台幣7億元，不比其他縣市富有，但社會福利，縣政府願意做，把幸福做給鄉親，從0歲至100歲都有，包括生育補貼、幼兒照顧補助、國中營養午餐免費、高中職與大專生每學期交通補助、長者假牙補助與敬老禮金等，讓各社區的鄉親感受到幸福、和諧、平安和快樂得生活在幸福的城市。

縣府社會處指出，「島嶼一家韌性共創：享幸福」福利社區化旗艦型計畫啟航活動，澎湖縣從109年至111年的湖西大旗艦開始啟動，112年由馬公朝陽社區「社會安全」領航，結合光榮「婦女福利」、西衛「新住民」、東文「青銀共出」、案山「兒少福利」、東衛「無毒家園」、陽明「老人福利」等，相互學習交流，營造出各社區特色的成果，讓社區永續發展。（編輯：李錫璋）1140323