罷免第2階段開始連署 林沛祥：尊重與理解

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）公民團體「基隆絕沛」發起罷免國民黨立法委員林沛祥，今天展開第2階段連署。林沛祥表示，他的立場是予以尊重與理解，他對於服務鄉親、回應在地需求的初心，不會有所動搖。

「基隆絕沛」位於廟口附近的連署站，今天首日受理市民連署，志工們一早準備就緒，陸續有市民前來連署，有志工說，他不認識林沛祥，但對於中央政府總預算遭國民黨大幅刪減、凍結，將總預算弄得亂七八糟無法認同。

台灣東社發言人陳財能下午將「聚能戰車」開到基隆聲援罷免林沛祥，但過程中有民眾不滿說，台灣就是被罷免團體這些人搞亂，林沛祥選上立委，要給林沛祥做看看，卻要發起罷免。

陳財能致詞表示，基隆人用選票讓林沛祥的父親林水木當選市長，林水木擁有權力後建立起家族政治，基隆人已忍受40年，但林沛祥卻不知「食果子拜樹頭」（指懂得感恩），還要配合花蓮選出國民黨立委傅崐萁去北京，把台灣的民主憲政弄得亂七八糟。

林沛祥表示，針對第2階段罷免啟動連署，及部分公民團體陸續表達參與意願，他的立場是予以尊重與理解。民主社會中，來自各界的聲音與參與，都是公共事務多元發展的重要動力。

林沛祥說，對他而言，最首要的任務始終如一，便是持續為鄉親服務，傾聽基層聲音、回應在地需求，這份初心不會因罷免案而有所動搖。

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國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，林水木當年能獲得市民的信任與選票，是來自對城市的承擔與努力，非如陳財能所說的「建立家族政治」。任何公職，都是人民授權的結果，真正的檢驗不在於出身，而在於是否願意為市民付出，是否禁得起時間的考驗。

黃申棟說，當民進黨對於總預算造謠一一破功後，便開始上演抹紅戲碼，現在是資訊爆炸時代，已無法透過意識形態方式綁架民心。（編輯：張銘坤）1140325