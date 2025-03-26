陳瑩助馬偕重建宿舍留醫護人才 東縣府也給地更完整

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）立委陳瑩、莊瑞雄協助台東馬偕醫院重建宿舍，盼藉此留住醫護人才，繼國產署同意撥土地後，台東縣政府昨天也同意提供土地，讓改建面積增加更完整。

台東馬偕醫院是台東縣唯一區域級教學醫院及重度急救責任醫院，因醫護宿舍老舊不堪使用，院方啟動重建計畫以留住人才，但受限土地問題，遲遲無進展。

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩獲悉後，積極協助院方找土地，今日傳出好消息，土地問題已解決。

陳瑩今天告訴中央社記者，今年2月台東馬偕院長王光德，向她與莊瑞雄提到院方規劃「重建醫護宿舍」卻苦無用地，這個月18日她與莊瑞雄邀集國產署、馬偕人員辦理會勘，初步選定醫院附近國有土地。

不過，因面積尚嫌不足，昨日國產署再邀集相關單位研商此案有重要新突破，台東縣政府同意釋出縣有土地，納入台東馬偕興建醫護宿舍基地，讓興建計畫腹地更完整，加快院方興建醫護宿舍速度。

台東副縣長王志輝接受中央社記者電話訪問表示，昨天他參加國產署會議，因國產署提供給台東馬偕醫院改建宿舍土地，面積約400坪，旁邊剛好有一塊100坪土地是縣有地，因此也提供給馬偕醫院，希望能有完善硬體後留住醫護人員。

陳瑩感謝縣府大力支持保障醫護權益，一起為台東留下醫護人才。

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莊瑞雄表示，台東馬偕醫院擴建計畫涵蓋重建宿舍、增建空間、停車場規畫，所涉土地包括縣有地、國有縣管地與國有地，縣府與國產署已承諾攜手合作，將進行實地鑑界與畫分，確認土地使用情況，提升基地完整性與使用建蔽率，同時省去繁複行政程序，加速工程進度。

他強調，東部長期面臨醫療人力不足與留任困難，若台東馬偕擴建順利，除可大幅改善醫護住宿環境，原有舊宿舍空間也將活化為患者停車空間，兼顧醫病雙方需求，具體提升整體醫療品質與量能。（編輯：陳仁華）1140326