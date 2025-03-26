高市議會定期會開幕 陳其邁：盼攜手建設高雄

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市議會第4屆第5次定期大會今天開幕，市長陳其邁率領市府團隊到議會向正副議長及各黨團拜會致意，盼府會攜手合作，致力智慧城市治理與建設，促進高雄進步繁榮。

議長康裕成表示，期許議會和市府目標一致、同心協力，讓高雄更美好；她也提醒陳其邁針對智慧城市發展委員會相關組織整併，積極溝通議員及完成相關修法，迎接AI城市時代來臨。

為推動數位轉型及發展智慧城市，市府將成立「智慧城市發展委員會」並向議會提出組織自治條例修正草案。康裕成說，相關修正條文在議會程序委員會有不同意見，希望市府在4月24日前完成與議員的溝通，以利未來審查。

康裕成說，整併研考會、資訊處成立「智慧城市發展委員會」大方向，議員大多支持，但對其他局處的組織整併有不同意見，期盼市府妥善溝通，並在這會期完成修法，能有圓滿結果。

陳其邁表示，智慧城市發展委員會的層級在編制上與局處相同，可增加員額延攬高科技與人工智慧領域人才，並納入業界專家擔任諮詢顧問。他並強調會再與議會加強溝通、協商。

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此外，副議長曾俊傑向陳其邁建議爭取南星計畫興建南部機場，同時整建小港國際機場，接軌國際智慧城市、便利南部民眾；陳其邁表示，高雄興建新機場有利於桃園機場分流，亦益於高雄招商。

高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，根據議程，此次定期大會開幕後，3月27日、28日為市長施政報告與質詢，31日起為各部門質詢時間，接續5月6日至5月20日進行市政總質詢，預計6月2日閉幕。（編輯：郭諭儒）1140326