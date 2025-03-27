南投梅子節3/29開幕 體驗手作脆梅食農教育

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）梅子是南投重要經濟作物，為推廣地產地消，南投縣政府29日上午在信義鄉農會梅子夢工廠舉辦「南投梅子節」開幕，現場有手作脆梅食農教育體驗、梅子料理分享、畫梅比賽頒獎。

南投梅子節29日在信義鄉梅子夢工廠登場，活動包含製梅體驗、梅餐品嚐、闖關活動等，南投縣政府、信義鄉農會今天對外宣傳，信義鄉農會理事長黃志輝說，受天氣助益，今年梅子品質近10年最佳，歡迎民眾來買梅子，自製梅醋、梅酒或放多年變成「老梅」都適合。

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縣府農業處表示，梅子是南投主要經濟農作物之一，栽種面積900多公頃，約占全國面積1/3，縣內主要產地信義鄉、水里鄉、國姓鄉、仁愛鄉，品質佳、營養豐富，含鈣、鈉、磷、鐵等及多種豐富有機酸，加工製品有脆梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醋、梅精等多樣產品。

農業處表示，系列活動還有國姓鄉農會29日及30日、4月12日及13日舉辦秘境採梅趣、水里鄉農會3月20日至5月27日在多個縣市舉辦梅子食農教育推廣、仁愛鄉4月3日、12日、13日辦理多場活動、信義鄉農會4月12日及13日在台北建國花市辦理手作青梅體驗，梅子節閉幕活動5月3日及4日在水里鄉車埕鐵道文化廣場。（編輯：李亨山）1140327