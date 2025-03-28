大甲媽南下遶境 彰化推出淨零友善地圖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣28日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月4日起駕，彰化縣政府為提倡環保，推出「淨零友善地圖」及集章抽獎活動，讓民眾查詢公廁、奉茶點及垃圾丟棄區等，並有機會抽中媽祖文創商品。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，為讓媽祖遶境活動更環保，縣府攜手各鄉鎮市公所推出一系列淨零環保行動，邀請信眾虔誠祈福的同時也為地球盡心力。

民眾藉由「淨零友善地圖」，可查看沿途停駕宮廟、奉茶點、公廁、資源回收與垃圾丟棄區等地點，並提供環保旅館、環保餐廳等名單，以及鄉鎮市公所兌換活動列表。

環保局表示，去年媽祖遶境環保宣導活動共吸引3000人次參與，成功兌換紙容器504公斤、廢平板842台、廢筆電179公斤、廢乾電池1185公斤。

透過 Google News 追蹤中央社

今年縣府加碼舉辦媽祖遶境集章抽獎，指定時間內參加縣府及公所相關宣導活動，集滿3個戳章即有機會將媽祖文創商品帶回家。此外，遶境途經的鄉鎮市公所有舉行資源回收換好禮活動，依各地規定時間攜帶指定回收物就可兌換宣導品。

環保局表示，鼓勵民眾攜帶環保餐具，減少一次性垃圾，並透過資源回收與源頭減量，讓信仰與環保並行。114年彰化縣淨零友善地圖網址為https://reurl.cc/1Ko8rD。（編輯：郭諭儒）1140328