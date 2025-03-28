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嘉義阿拉伯粉紅村花旗木 受氣候影響花期延後

2025/3/28 16:30（3/28 17:31 更新）
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嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」28日舉辦開園活動，前行政院長張俊雄（前右3）、嘉義縣長翁章梁（前左3）、民眾黨前立委蔡壁如（前右）等人出席，但花旗木受氣候影響還沒開花。中央社記者蔡智明攝 114年3月28日
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」28日舉辦開園活動，前行政院長張俊雄（前右3）、嘉義縣長翁章梁（前左3）、民眾黨前立委蔡壁如（前右）等人出席，但花旗木受氣候影響還沒開花。中央社記者蔡智明攝 114年3月28日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）往年此時嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」300多株花旗木已綻放粉紅花朵，今年因天氣異常加上去年颱風摧殘，只部分花旗木含苞待放，竹崎鄉義隆村長葉志紘說，再1星期花才會開。

「阿拉伯粉紅村」今天舉辦開園活動，吸引數百人與會，前行政院長張俊雄、嘉義縣長翁章梁、民眾黨前立委蔡壁如都來參加，但是卻不見往年花旗木盛開情景。

創建「阿拉伯粉紅村」的葉志紘告訴中央社記者，今年春天較寒冷，以致花旗木花期延後，預估下週天氣轉暖就會開花了；此外，去年來好幾個颱天，使得園區內花旗木倒了100多株，他已經補種回去。

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葉志紘表示，為水土保持他在山坡上種植粉萼花及粉樸花，另外還種植金針花、三爪金龍等，要讓「阿拉伯粉紅村」1年4季都有不同品種的花盛開，遊客隨時都可來賞花。

翁章梁表示，「阿拉伯粉紅村」富有盛名，村長與社區發展協會合作，成功再造地方產業，每年花季都會湧入大批人潮，帶動商機，今年受氣候影響較晚開花，預計清明節後會綻放，請大家注意公告訊息，來捕捉最美時刻。（編輯：陳政偉）1140328

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嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」28日舉辦開園活動，吸引數百人與會，想欣賞花旗木開花美景，但受氣候異常影響，花旗木還沒開花。中央社記者蔡智明攝 114年3月28日
嘉義縣竹崎鄉「阿拉伯粉紅村」28日舉辦開園活動，吸引數百人與會，想欣賞花旗木開花美景，但受氣候異常影響，花旗木還沒開花。中央社記者蔡智明攝 114年3月28日
翁章梁
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