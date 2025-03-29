山海美景加咖啡飄香 農糧署邀遊客到台東漫遊

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東種植咖啡面積147公頃，為全台第3大產地，農糧署協助促銷，邀請遊客到台東漫遊，欣賞山海美景，享受咖啡飄香。

農糧署東區分署副分署長陳吉村今天告訴中央社記者，台東縣擁有純淨無污染的水質與肥沃土壤，種植咖啡面積達147公頃，為全台第3大的產地。這片得天獨厚的土地孕育出的咖啡風味層次豐富，帶有回甘香氣與怡人的自然果酸。

陳吉村指出，其中有50公頃咖啡園採有機耕作方式栽培，通過嚴格驗證，當地還提供咖啡文化及美食體驗活動，歡迎民眾攜家帶眷到台東漫遊。

陳吉村表示，咖啡文化日益盛行，已成為全球消費市場的重要趨勢。為提升台東咖啡的競爭力，農糧署東區分署攜手茶及飲料作物改良場東部分場及台東縣政府，推動多項發展計畫，包括舉辦咖啡豆評鑑競賽、建立完整的品質分級制度等，以確保台東咖啡在市場上具備穩定的高品質風味。

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陳吉村表示，東區分署近年也透過國內展售、國際展覽及市場推廣等多元行銷管道，成功提升台東咖啡的知名度，及積極引入國際化規格，獲得國際專業咖啡評鑑機構好評比，讓台東在地精品咖啡香飄全球，吸引更多人認識與喜愛。

陳吉村表示，農糧署邀請民眾走進台東，踏上結合山海美景與咖啡香氣的漫遊之旅。沿著東海岸感受湛藍海景，或在縱谷間騎行穿越金黃稻浪，最後來到咖啡莊園，親手採摘咖啡果實，體驗手工烘焙與沖泡樂趣，並參與咖啡苔球DIY，深度探索咖啡從產地到餐桌的美味旅程。（編輯：郭諭儒）1140329