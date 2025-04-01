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澎湖湖東聖帝廟天輝號千秋寶艦 昇天化吉場面大

2025/4/1 12:41（4/1 12:51 更新）
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澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在湖東前海化吉，場面盛大，在風勢助長下，短短25分鐘完成化吉。中央社 114年4月1日
澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在湖東前海化吉，場面盛大，在風勢助長下，短短25分鐘完成化吉。中央社 114年4月1日
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（中央社澎湖縣1日電）澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，今天在湖東前海化吉，場面盛大，在風勢助長下，短短25分鐘完成化吉。

澎湖湖東村聖帝廟駐蹕有代天巡狩斐、夏、龐三府千歲，將返天繳旨，自2月22日起舉辦盛大的廟會活動，精心打造的「天輝號」千秋寶艦，也在湖西五澳與高雄等宮廟30頂神轎、陣頭與鑼鼓等展開全村遶境，家戶沿路設有香案祭拜祈福，同時辦理月餘的建醮祈福等活動。

澎湖湖東聖帝廟主任委員柳瑞慶表示，聖帝廟在民國71年送王後，代天巡狩斐、夏、龐三府千歲在民國81年起駐蹕聖帝廟，帶給社稷合境平安，四時無災，今年在完成任務後，返天庭繳旨，結束駐蹕33年的使命。

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澎湖湖東聖帝廟打造「天輝號」千秋寶艦，今天清晨6時在宮廟與信眾完成添載之後，在法師與湖西5澳及高雄近10頂宮廟等護持下，再一次展開全村的遶境大典，依循傳統科儀祭祀下，在上午10時15分於湖東土地公廟前港以「遊天河」方式進行昇天化吉大典，烈火在風勢助長下，「天輝號」千秋寶艦的船桅，順利的在短短的25分鐘燒毀，比預定的2個小時提早1個多小時，返回天庭。

澎湖湖東聖帝廟建於清乾隆年間，距今有270餘年歷史，曾多次整修、民國78年重建巍峨廟堂，是當地村民的信仰中心，早期每3年的湖西5澳都會輪流舉行遶境大典，今年駐蹕的斐、夏、龐三府千歲將返天繳旨，廟方在去年底打造的「天輝號」千秋寶艦，今天添載與數百信眾的護送下昇天化吉重返天庭。（編輯：李淑華）1140401

澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在湖東前海化吉，場面盛大，在風勢助長下，短短25分鐘完成化吉。中央社 114年4月1日
澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在湖東前海化吉，場面盛大，在風勢助長下，短短25分鐘完成化吉。中央社 114年4月1日
澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在湖東前海化吉，烈火在風勢助長下，「天輝號」千秋寶艦的船桅，順利在短短的25分鐘燒毀。中央社 114年4月1日
澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在湖東前海化吉，烈火在風勢助長下，「天輝號」千秋寶艦的船桅，順利在短短的25分鐘燒毀。中央社 114年4月1日
駐蹕湖東聖帝廟的斐、夏、龐三府千歲返天繳旨，廟方打造「天輝號」千秋寶艦，1日在宮廟與信眾完成添載之後，再一次展開全村的遶境大典，以「遊天河」方式進行昇天化吉大典。中央社 114年4月1日
駐蹕湖東聖帝廟的斐、夏、龐三府千歲返天繳旨，廟方打造「天輝號」千秋寶艦，1日在宮廟與信眾完成添載之後，再一次展開全村的遶境大典，以「遊天河」方式進行昇天化吉大典。中央社 114年4月1日
澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在數百信眾護送下，於湖東前港以「遊天河」方式進行昇天化吉大典。中央社 114年4月1日
澎湖湖東聖帝廟辦理代天巡狩「天輝號」千秋寶艦昇天化吉大典活動，1日在數百信眾護送下，於湖東前港以「遊天河」方式進行昇天化吉大典。中央社 114年4月1日
龐三
澎湖宮廟遶境祈福 湖東聖帝廟千秋寶艦注目
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