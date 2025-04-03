金門營區內古蹟蔡氏祖墳毀損 文化局將補充調查修復

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（中央社記者吳玟嶸金門3日電）金門瓊林蔡氏20世祖蔡攀龍墳墓，在民國80年被指定為古蹟，後因風災毀損；金門大學建築系副教授曾逸仁今天到場記錄墳墓現況表示，文化局預計今年補充調查後再啟動修復。

金門瓊林蔡氏5世祖蔡靜山、13世祖蔡安所、20世祖蔡攀龍祖墳因位在太武山金防部營區內，數百名蔡氏宗親今天循往例在清明節前1天，陸續進到營區內掃墓祭祖。

瓊林里長蔡懷芝接受媒體聯訪表示，每年都會與軍方開協調會方便蔡氏宗親進到營區掃墓，今年估計有超過500名宗親陸續到場，而軍方除協助整理墳墓周遭環境，也會在掃墓當天借用場地讓蔡氏宗親聚餐。

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今天到現場記錄蔡氏祖墳現況的曾逸仁說，營區內蔡氏祖墳包括蔡靜山墓、蔡安所墓與蔡攀龍墓，其中蔡攀龍是清代平定林爽文事件重要將領，其墓在民國80年被指定為古蹟；但其實蔡靜山在金門歷史上也有重要地位，近期受文化局委託，與調查團隊正在進行金門古墓普查，如普查後比較研究確認是重要人物，或有重要構造的古墓，就有機會將其納入文資身分。

曾逸仁也說，目前已是古蹟的蔡攀龍墓，因105年莫蘭蒂風災而有毀損，現況與20多年前調查研究已有很大差異，文化局也預計今年進行補充調查研究，並委託啟動修復工程。（編輯：陳仁華）1140403