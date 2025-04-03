結合清明拭餅文化 金門辦「蔡復一畫像」解說活動

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（中央社記者吳玟嶸金門3日電）清明節將至，金門縣文化園區歷史民俗博物館今天舉辦解說活動，結合國家重要古物「蔡復一畫像」與和蔡復一有關的拭餅傳說，盼能強化文化傳承與在地認同。

明天是清明節，金門縣文化園區歷史民俗博物館今天舉行「蔡復一畫像」專館解說活動，結合金門拭餅文化特色介紹，盼能帶領民眾了解金門清明習俗與歷史人物生命足跡。

博物館解說員黃榮耀接受中央社記者採訪表示，金門人清明、冬至等時節會吃「拭餅」，而拭餅相傳與金門蔡厝出生、官至五省經略的蔡復一有關。

傳說中蔡復一常因公務廢寢忘食，其夫人體恤他公務繁重，就發明「拭餅」，將各種食材切碎煮熟，再用餅皮捲起方便進食；而金門拭餅與台灣潤餅主要差異在餡料，金門會使用石蚵等在地食材入餅。

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黃榮耀說，拭餅與蔡復一的關聯，金門人應該都有概略了解，希望透過這次導覽活動讓本地人及遊客更深入了解金門傳統文化；他也說，國家重要古物「蔡復一畫像」完成至今已有約400年歷史，目前是與蔡厝蔡氏宗親會借展常設在歷史民俗博物館中。

歷史民俗博物館透過新聞稿表示，盼透過節令主題與歷史故事結合，強化文化傳承與在地認同，而蔡復一畫像前世今生典藏展目前在館內常設，內容包含畫像修復歷程、與蔡復一相關傳說故事等，清明連假歡迎民眾到博物館探索金門的歷史文化，感受島嶼人文風情與鄉賢人物故事。（編輯：龍柏安）1140403