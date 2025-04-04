川普對等關稅衝擊 朱立倫：對台經濟嚴重打擊

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%。國民黨主席朱立倫今天表示，這對台灣經濟是嚴重打擊，是對中小企業致命打擊。關稅增加為32％，對台灣就業市場產生影響，還會影響出口。

朱立倫今天在台中大甲鎮瀾宮接受媒體聯訪，他提到，全世界都在預告大關稅時代，民進黨政府未提出具體建議，卻發起兩岸大對抗、國內大罷免。面對兩岸大對抗、國內大罷免、美國大關稅，三戰齊發，「是希望國泰民安，還是希望毀滅台灣。」

朱立倫說，經濟是發展的基礎，關稅若增加為32%，中小企業完全沒有生存空間、準備外移，對台灣就業市場產生很大影響，今年的GDP不但會大降，還會影響出口。

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韓國憲法法院今天通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅遭免職下台。對此，朱立倫表示，尹錫悅長期打壓、對抗國會、抹紅在野黨，韓國在野黨幾乎都被抹黑為共產黨的同謀，最後被全票通過彈劾。他相信，台灣民眾不願見到有一天台灣也走向這樣的狀況。

朱立倫說，現在民進黨也用全力對抗、打壓在野黨，還搞大罷免、抹紅在野黨，「不覺得有很大的相似？」希望民進黨應記取教訓，反民主、不民主的作法，不會被世界、國人所接受。（編輯：龍柏安）1140404